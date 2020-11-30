固體廢物回收率不升反跌　申訴專員主動調查三色桶成效

申訴專員趙慧賢今日（30日）宣布展開主動調查，審研環境局和環境保護署對廢物分類回收桶的管理和回收桶計劃的執行成效。申訴專員指政府設置廢物分類回收桶的措施推行多年，然而其成效一直備受質疑，香港的都市固體廢物回收率由2014年的37%按年下跌至2018年的30%，與當局訂下於2022或以前將回收率提升至55%的目標背道而馳。

此外，傳媒時有報道三色桶經常放滿垃圾，除污染桶內的回收物和影響回收成效外，更影響環境衞生。傳媒亦曾報道有提供回收物料收集服務的承辦商將三色桶的回收物運往堆填區棄置，不但浪費市民參與回收的努力，亦打擊市民對當局能有效管理三色桶的信心。

趙慧賢表示減廢及回收是市民關注的課題，決定展開主動調查，審研當局對廢物分類回收桶的管理和執行回收桶計劃的成效，以便在有需要時提出改善建議。

政府於1998年發表「減少廢物綱要計劃」，提倡把可循環再造物料分開收集，以便回收再造。按照計劃，各政府部門在其管轄範圍內設置收集廢紙、鋁罐及膠樽的回收桶（俗稱「三色桶」），鼓勵市民參與減廢及回收。

參與的政府部門包括食物環境衞生署、康樂及文化事務署、房屋署及漁農自然護理署。環保署亦透過「廢物源頭分類計劃」向參與的屋苑和工商業樓宇派發三色桶。截至2020年年初，政府在全港放置約17,000套三色桶，覆蓋全港人口超過80%。