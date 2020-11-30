坑口及油塘社區檢測中心今起運作 市民促推全民強制檢測

油塘社區會堂非預約隊僅得6至7人等候。（張世洋攝）

新冠肺炎疫情極速反彈，政府為防控疫情，在九龍及新界增設5間社區檢測中心，其中坑口及油塘社區會堂今（30日）起提供服務。東網記者早上到油塘社區會堂視察，只見場面冷清，最高峰僅得10人排隊，有市民憂慮近日疫情失控，建議港府盡快推行全民強制檢測。

油塘社區會堂今早8時起投入服務，分為「預約」及「非預約」2條隊，東網記者發現「非預約」隊僅得6至7人等候。完成檢測的黎先生指，因自己居住的大廈有人中招，公司要求需持無染疫證明始能上班，故他前來做檢測。他表示自己早前已參與過全民自願檢測，今次需自費240港元，過程比上一次更不適。他又指，本港確診個案急升，建議港府盡快推行全民強制檢測才有效控制疫情。

另一市民王先生稱早前曾接觸確診者，因應公司要求來做檢測，他指自己現時都非常擔心中招，故正在酒店自我隔離。

另外新增的3間社區檢測中心設於荔景社區會堂、粉嶺和興社區會堂及屯門兆麟社區會堂，均已投入服務，首階段運作3個月，服務為240港元。現時全港合共有9間社區檢測中心提供服務。