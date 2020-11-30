城大工學院與海外大學合辦雙學位課程　培育工程專才

香港城市大學工學院去年與美國哥倫比亞大學及國立臺灣大學合辦雙學位課程，電腦科學系、建築及土木工程學系、材料科學及工程學系的學生只要成績達標，就可以申請到其中一間合作院校修讀2年課程，完成雙方大學的課程要求，畢業時就可同時獲得兩間大學的學士學位。

城大建築及土木工程學系學生梁洛怡二年級時到國立臺灣大學讀書，她認爲臺大課程有很多「動手做」的機會，也有小組習作。她憶述當時一份小組習作，是用紙皮設計椅子，學生要研究用最少的紙皮，讓椅子承受最大的重量，過程相當有趣。臺大還有「服務學習」的必修課程，讓學生服務他人，例如在教學大樓掃地、抹枱，還有為國際生舉辦活動等。

梁同學原定到台灣讀2年，再回城大完成四年級學業。不過，受疫情影響，她今年無法到台灣繼續讀書，於是回到城大讀書，預計2021年年初可以順利到台灣繼續學業。她續指，雙學位課程獲台港的工程師學會互相認證，只要完成4年課程，就可得2份證書，相信對將來成爲結構工程師有幫助。

香港城市大學工程學院副院長(教育)石燦鴻教授表示，在科技創新的大潮流下，全球對創科人才的需求大增。城大會考慮社會需求及發展方向，推出新課程及支援。課程方面，城大把以上雙學位課程納入聯招，讓中學生直接報名，毋須入讀工學院後再申請、面試，降低不確定性。城大新學年也會推出工學士(智能製造工程學)，培育智能製造科技專才，預計收生25人。

除了推出新課程，校方有積極安排實習，提升學生實戰經驗。雖然疫情反覆，但明年參與暑期實習的學生不跌反升，有141位，參與全年實習的學生也有14位。另外，城市大學將在東莞設立新校園，為有意到大灣區發展的學生提供更緊密的支援，校方也會舉辦考察交流團，帶學生到大灣區、加州矽谷等地，認識世界各地的創科中心。