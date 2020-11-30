團體調查大學生虛擬實習　80%稱無法取代實體實習

新冠肺炎疫情持續，除了影響莘莘學子的學習生活，也打亂大學生的實習安排。有團體今(30日)公布調查結果，發現有近半受訪大學生因疫情影響未能實習，有實習的大學生中，超過50%採用虛擬實習，惟近80%認爲虛擬實習無法取代實體實習。團體建議企業制訂虛擬實習的章程資料及配套，提升虛擬學習效能。

香港青年協會青年研究中心青年創研庫於今年9月29日至10月18日期間，以網上問卷調查方式，訪問了877名有實習或有意實習，二年級或以上全日制大學生和2020年畢業生。研究結果顯示，48%受訪者因疫情影響未能實習，其中11.9%是原有實習安排被取消，8.8%延期，27.3%未能成功覓得實習。

至於有進行實習的52.1%受訪者中，有超過一半採用虛擬實習，他們認為虛擬實習能增加工作彈性、節省時間和金錢，不過有學生認爲難以了解職場文化、溝通成效低、學習機會減少等。79.7%受訪者認為虛擬實習不可取替實體，19.0%期望未來以「100%實體」實習，亦有60.7%受訪者期望有10%至30%的虛擬實習。

青年創研庫教育組成員梁行健表示，虛擬實習模式仍在摸索階段，為了讓企業及實習生更掌握流程與學習成效，建議企業制訂虛擬實習章程資料及配套，包括定下清晰的工作目標、事前準備足夠的資料和工作指引等，並加設虛擬夥伴計劃，增加企業與實習學生的雙向交流。