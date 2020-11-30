臨開審大幅修訂控罪加新證供　律政司遭官訓斥：可否公道啲

警方去年10月1日凌晨到灣仔軒尼詩道一個單位搜查，發現白電油、玻璃樽及布條等可疑物品，並控告單位內的6人一項串謀縱火意圖損害他人財產罪。案件原定今（30日）在區院開審，惟控方上周始決定大幅修訂控罪並提供新證供，今向法庭申請押後至明午，讓辯方準備。法官沈小民斥控方有責任向辯方提供資料，「而唔係玩突襲」，質疑控方：「你喜歡做乜就做乜？」炮轟控方沒有足夠時間讓辯方準備，反問：「可唔可以公道啲？你哋擁有晒啲資源，點解準備一宗案件會出現咁多問題？」

案中6名被告為23歲電競選手張浩輝、21歲學生胡凱富、21歲文員陳子斌、25歲文員蘇美莉、17歲學生李盈莉及24歲無業的沈卓勤。他們原被控於去年9月28日至10月1日期間串謀縱火。控方表示擬修訂控罪，改控被告串謀暴動罪，以及屬交替控罪的串謀參與非法集結罪。

控方表示，由於修訂控罪後，控方會提交新的同意案情，另外會新增兩名控方證人，包括一名高級警司將出庭講述檢獲的物件是示威現場常用的物品，故申請押後至明午，以讓辯方索取控方資料並加以整理。

辯方則指，上周三始得悉控方將大幅修訂控罪，周六收到最後的文件，故需時整理，同時希望控方可以弄清楚證供範圍，交代修訂後的檢控基礎，否則辯方難以準備案件。辯方又質疑上述高級警司或以「專家」身份講述暴動和非法集結人士使用的器材或衣着，實在是聞所未聞，質疑這位「專家」有何憑據。

法官又指，根據紀錄在預審時控方已答應不會再有新證供，惟控方表示，當時負責的同事只是回答法庭「未睇晒文件」。法官指控方的責任是向辯方提供證據，「唔係玩突襲」，質疑控方：「你哋好多啊呢類案件，最後一刻先攞好多證據，點解會咁呢？」

控方回應指經修訂控罪後，控方需額外傳召兩名證人，以助法庭推論被告涉及暴動和非法集結。

法官又追問上述警司是否以專家身份作供？控方同意暴動沒有專家，現階段「傾向」安排高級警司以事實證人身份作供，但仍需商討。法官聞言追問：「呢一刻仍未知？」控方始肯定地答道高級警司是事實證人。

法官又指控方將大幅修訂控罪，反問控方：「畀到幾多時間人哋（辯方）準備？兩日？3日？4日？公唔公道？」控方表示同意法官所述，所以才申請押後。法官聞言批評控方：「法庭訂咗今日開審，依家要押後，你哋喜歡做乜就做乜㗎依家？」控方則解釋上周二才收到律政司指示要修訂控罪，之後已即時重新審視證供。

法官聞言追問：「（辯方）得兩日準備夠唔夠？」控方認同需要更多時間，表示可押後案件至周三或周四，法官斥道：「啲時間咪嘥晒？依家你哋話事啊？定咗審期有咩意思？最後一刻先攞新證據，就一定有呢啲問題，你哋一定明白，點解要嘥法庭資源？」又斥控方：「可否公道啲？你哋擁有晒啲資源，點解準備案件時仲出現咁多問題？」

控方明白法庭不滿，但律政司很遲才決定修訂控罪，控方得悉後亦盡快準備，又認為新增的證人供詞並不複雜。法官則重申：「問題係公唔公道，一定要畀辯方足夠時間。」最終將案押後至明午。