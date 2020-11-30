港台亂局　陳建強斥梁家榮落實約章有嚴重落差　不肯面對公眾

年花10億港元公帑的香港電台(港台)經常被批評節目立場偏頗，港台顧問委員會前主席陳建強直斥廣播處長梁家榮在落實港台約章方面有嚴重落差，更指在去年9月至11月中，不少節目犯下同一錯誤，貿疑梁家榮是否有疏忽。陳對通訊事務管理局（通訊局）就港台節目作出警告感到失望，並認同通訊局的裁決。陳更認為「個人意見節目」並非為節目偏頗的理由；而議員葛珮帆直斥梁家榮「離晒大譜」，未有就公眾利益處理港台的事宜，應被開除。

陳建強昨日(29日)在葛珮帆的網上節目中解釋，顧委會的工作並非是處理投訴個案，而是支持廣播處長做好港台約章的公共使命，向廣播處長提交意見。他更指廣播處長處理港台的工作屬不容易，亦尊重媒體的生態和編輯自主，但需要準確和持平，不能抹黑。他認為梁家榮應該要面對公眾，並非由港台機構傳訊組總監伍曼儀面對，又指曾向梁家榮反映，但梁僅指作為媒體應要低調，並非每次召開會議都需要邀請傳媒。陳建強坦言，對梁家榮的說法不敢苟同，甚至是很有保留，更指社會上不同聲音，即使有反對聲音亦不能對沖。

陳建強指約章上很清楚列明，要做多點準確、持平的節目、新聞、觀點、分析和評論，認為梁家榮作為台長和管理層，應正視約章精神。對於香港電台《鏗鏘集》女編導蔡玉玲被捕一事，陳建強認為梁家榮作為總編輯，應要對每個節目負責，質疑他有否就員工索取資料作訪問一事訂下準則、翻看節目等。

葛珮帆指港台作為公營機構，市民期待節目是有質素和持平，並非是偏幫，更斥現時是「無王管」。她指出，過往曾在立法會上向梁家榮提出質詢，指曾就港台節目收到不少投訴，但梁僅指讚賞節目的數量比投訴多，故不用處理投訴，她質疑梁家榮的工作，認為梁若未能管理，政府應開除梁。

她更直斥梁家榮「離晒大譜」，未有就公眾利益處理港台的事宜，更指作為公營機構應擁護《基本法》，並非在節目中宣揚港獨。她認為，即使顧委會已向梁家榮提供意見，但梁猶如借「聾耳陳隻耳」，不聽意見同時亦沒有採取行動，在蔡玉玲事件上更只懂盲撐。

另外，葛亦批評港台電視部的節目製作費昂貴，令人嘩然，「全世界都冇咁貴」，質疑顧委會有否審視。陳建強則解釋，指顧委會的工作範圍並非處理港台的日常工作和人事，又指相信不少港台員工是有熱誠，但有小部分人領導得不好，為何不珍惜自己的工作。