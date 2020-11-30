補習學校停課憂爆倒閉潮　教育中心商會斥教育局「落錯刀」

因應新冠肺炎疫情持續爆發，教育局昨(29日)宣布註冊補習學校須停課2星期。香港教育中心商會今(30日)指補習學校和教育中心沒有爆發群組，但卻需要跟隨停課，批評政策是「落錯刀」，對此感到失望及無奈，要求政府於2星期後，在加強防疫措施下有條件地開放補習學校面授課程，否則須向每間註冊及非註冊補習學校及教育中心提供資助。

教育中心商會發言人蘇廸希指，他們願意遵守部分防疫條件，包括全程戴口罩、師生比例為1:3、保持1.5米的距離、和課程限於1.5小時完結。他批評政府常指與市民共同抗疫，但在考慮停課時卻未有向業界諮詢。他又指是次第4波疫情爆及的源頭是來自跳舞群組，並非中小學及教育中心，指補習學校同一時間僅處理10多名學生的人流，認為只要中、小學停課已足夠。他亦表示，自疫情以來，業界已停課逾200日，如須長期停業的話，或會倒閉及裁員潮。

議員鄭松泰認為，網上教學是不切實際，又形容政策是「借刀殺人」，扼殺非註冊教育中心的生存空間，認為政府應讓補習中心恢復面授課程，否則應要向補習社作出賠償。