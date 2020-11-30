周三起全港學校停課　教育局允小六生及中六生回校考試

教育局發通告指，小六生及中六生可回校準備及進行考試。

政府昨（29日）宣布，因應新冠肺炎疫情惡化，全港幼稚園及中小學在本周三（12月2日)起暫停面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始。教育局今（30日）指，理解業界及家長的關注，學校可按校本需要考慮安排小六生回校考呈分試，中六或須在本學年參與海外考試的班級可回校準備公開考試或進行校內考試。

教育局向全港學校發通告指，學校若要進行考試或面授課堂，須以半日制形式進行，回校出席面授課堂或進行考試的學生的總人數以學校最高限額的六分一的學生為限。

局方又指，學校必須嚴謹遵從各項衞生防護措施，在校園內所有人士須時刻戴上口罩，亦須保持適當的社交距離、在校舍出入口為師生量度體溫等。由於疫情出現繼續惡化的趨勢，請學校在這期間不要安排需要學生脫下口罩的活動。

如有學生因身體狀況或其他原因未能佩戴口罩，學校可採用其他預防措施，例如為學生佩戴面罩或防飛沫帽等，以保障學生的個人衞生。考試時，學校亦須採取適當的衞生防疫措施，包括座位之間要有適當距離、學生佩戴口罩、量度體溫及避免人群聚集等。

局方續指，除了上述情況學校可考慮安排學生回校，例如校舍及宿舍如常開放，讓家中缺乏人照顧的學生返回學校或宿舍，學校亦須安排教職員當值，處理校務、回答家長查詢，及照顧已回校的學生。

另外，為減少社交接觸和人群聚集，學校在現階段不應舉行大型活動，如家長日、開放日、入學面試、校園參觀或畢業禮等。學校如需要舉行會議，應以網上或電話會議代替面對面的會議。