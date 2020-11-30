于文鳳幾乎天天到周星馳公司　主動提出支月薪2萬元

藝人周星馳被前女友于文鳳追討投資分成案，今天（30日）繼續在高院原訟庭審訊。被告周星馳一方今天傳召其公司的製作會計張玲妹作供，就公司的財務事宜作證。她指于文鳳主動提出要每月支薪2萬港元，在請示過周星馳後，她便草擬協議內容。

張玲妹表示，她的職責主要與財務有關，在會計核數的細節上，則會有同事幫忙。此外她亦會處理少部份周星馳的個人開支。她在其證人供詞指，周星馳並無個人戶口，他的付款都是透過公司處理，由他的胞姊周文姬簽發支票；有時周文姬也會開她的私人支票墊支，事後公司會將還錢給她。

關於于文鳳與周星馳在2002年4月，透過公司訂立的首份財務顧問協議。張玲妹表示，是于文鳳提出要支薪。再此之前，並無人正式通知她于為公司工作。她表示公司在約2002至2003年間由尖沙咀搬到中環，在尖沙咀時期于並不多來，在搬到中環後才差不多天天上來，公司並安排一間房間給于。

一日，于文鳳表示既然她為公司工作，要求支月薪2萬港元。張為此向周星馳請示：「于小姐話要2萬蚊」，在周回覆:「好」之後，她便去草擬協議，再交到于文鳳手上。至於協議所用的字眼，張就指是根據公司之前另一份服務合約草擬。她強調，最終協議中寫上于的身份是「財務顧問」，並非出自她手筆，當她將草擬版本交到于手上時，並無填上其職位。她並解釋，草擬協議只是一種形式，以將向于付款恒常化，及反映在會計帳目上。

于文鳳一方的大律師，則在每宗付款逐次詢問細節時，指不論是于還是周，都是叫有關付款是「佣金」或是「一成利潤」。張表示同意，但她最關注的，只是付款的銀碼，以及向周報告後周是否同意支付。