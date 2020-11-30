經濟差市民收入減少　石禮謙促住宅撤辣　倡局部減收印花稅

對於政府近日指現時未有空間為住宅物業撤辣，地產及建造界議員石禮謙指撤辣後樓價飆升的情況不會短期內發生，面對經濟差，政府應撤辣容許市民不用交稅投資「磚頭」，建議政府局部減收印花稅，將撤辣擴展至普通港人較難負擔的、即1000萬港元以上的住宅物業，鼓勵更多人到港投資。

石禮謙今日(30日)出席一個網上節目後表示，2010年住宅買賣註冊有約15萬宗，當中2萬多宗為一手樓，其餘為二手樓，不過印花稅加辣後影響二手樓市場供應，至去年二手樓成交量大跌至約4萬宗。他指表面上有關措施令推出一手樓盤的地產商得益，惟「麵粉」愈貴，地產商亦需要更多投資，令樓價增加。最後，政府收取高地價及龐大的印花稅成為最大的得益者。

施政報告對非住宅撤辣，卻指現時未有空間為住宅物業撤辣，石禮謙表示，明白若撤辣後樓價飆升的話政府難以交代，但有關憂慮是沒有可能在短時間內發生，即使現時有樓盤開售亦已減價。他認為現時經濟環境差，市民面對失業，積蓄亦減少，政府應撤辣容許市民不用交稅投資「磚頭」。

他又建議政府局部減收印花稅，將撤辣擴展至普通港人較難負擔的、1000萬港元以上的住宅物業，鼓勵更多人到港投資。