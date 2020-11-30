無業漢涉殺3個月大親女　事後埋怨妻子稱要尋死跟女兒同葬

42歲無業漢涉嫌兩年前在新田東鎮圍的家中，用枕頭和被鋪焗死其3個月大女兒一案，今日（30日）於高院續審。被告妻子繼續作供，控方庭上讀出被告與妻子的短訊內容，被告在事發後繼續責怪妻子懶理女兒「周圍去玩」，直斥妻子是害死女兒的罪魁禍首。被告並表示有意尋死，還要求妻子「可以將我同BB葬埋一齊嗎？」

被告張應輝，被控於2018年8月22日在香港謀殺其女兒張嘉雯。

正與被告辦理離婚的盧殷童(22歲)今日繼續作供，她憶述發現女兒死去當天，即2018年8月23日，她致電被告追問他為何要用枕頭被鋪蓋住女兒，並表示打算報警及通知家人。但她說已忘記被告當時有何反應，只記得對方語氣緊張，講了幾句便掛線。

控方庭上播放當日她致電999報警的錄音對話，她嗚咽著向救護員表示：「我先生喺屋企焗死咗個女，佢搵兩個枕頭同張被焗死個女，佢依家唔見埋」。

盧供稱在出事後個多月，被告繼續發訊息給她，責怪她「本來好好一個家畀妳搞散晒，妳安樂啦」、「無咗個女，依家開心啦，唔使再畀自己藉口有幾大壓力，鍾意去邊度玩就去邊度玩，就算個女喺度，妳都係唔理佢，周圍去玩」、「妳將所有嘢都推晒畀我，就算呢件事無發生，遲早個煲都會爆，呢啲係我同妳講嘅最後說話，妳以後要好自為之」、「點解個個淨係識怪我，可憐妳，妳有幾可憐？妳先係罪魁禍首，害死個女係妳」。

被告甚至代死去的女兒斥責她：「就係因為妳一個自私嘅決定，害死我同爸B一生，妳究竟有無一丁點嘅內疚？」。不過盧今日向法庭否認她只顧「周圍玩」，澄清她只是跟朋友「出去輕鬆下」而已。