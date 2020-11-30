政Whats噏：結束半年拉鋸戰　容海恩火速當選教材委員會主席

政府近日宣布通識科教材須送審檢閱內容，以防出現教材偏頗的情況。其實近年被質疑含誤導、偏頗的教材不限於通識科，立法會更早於上個會期已成立「研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會」，惟該委員會一直受拉布拖延影響而未能選出主席。不過在沒有泛民議員下，該委員會今日(30日)再召開新會期的第1次會議，議員容海恩更在無競爭下火速自動當選主席，結束歷時6個月的選主席拉鋸戰。

計及今次會議，委員會至今已召開5次會議，惟前4次會議在民主派議員梁耀忠主持下均未能選出主席，但在梁請辭後的首次會議即可完成選主席事宜。今日的會議由議員張宇人主持。議員梁美芬提名容擔任主席，議員梁志祥和議，在沒有其他提名下，容自動當選主席一職。

容在當選主席後表示，「經過5次會終於選到主席啦」，稱感謝各位委員支持。其實容亦是當初提議成立委員會研究幼稚園及中小學教材編製的議員。至於副主席方面，委員亦一致同意不選副主席。

其後，議員梁志祥在會上指出，現時不少學生和家長擔心投訴後會遭到教師報復，希望政府設立明確的投訴機制，實現全民監察。梁美芬則指有教材出版商曾向她反映，若不在教材內加入反對政府的意見，在審查時會被教育局記入黑名單，質疑局方負責檢查教材的人員有明顯的政治偏向，要求向相關人員問責。

議員鄭松泰則批評，關於教材材評審小組的成員的委任，教育局並沒有和公眾交代，認評審小組成員亦需要出席教材編製小組委員會的會議，解答議員問題，鄭又形容建制派監察教師教學是民革工程。議員郭偉強則反駁指，非建制派是否不同意去年出現黑暴，因此並不算是批鬥。郭又指泛民議員『說走就走』可以辭任，但去年示威被捕的學生卻要面對刑責。容海恩其後表示，注意到有議員用詞偏激，下次會議若再有出現會作出警惕。