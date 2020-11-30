現場警員未能辨認出身份　兩女學生脫堵路罪

兩名女學生涉嫌於去年11月11日在香港大學附近以雜物堵路，因而被控告一項在公眾地方造成阻礙罪，她們否認控罪受審，案件今（30日）在東區法院裁決。裁判官崔美霞對被告的身份辨認上存有疑問，認為控方未能證明被告曾參與堵路，裁定兩人罪名不成立，另批出辯方訟費申請。

控罪指，20歲盧在思和21歲李穎芯，於去年11月11日，在香港連同其他身份不詳人士，陳列或留下交通錐、水馬、垃圾桶及其他雜物，對在公眾地方的車輛，即薄扶林道行車路上行駛的車輛，造成阻礙、不便或危害。

裁判官裁決時指，控方依賴相關警員的證供指證被告，惟部分警員承認追截期間視線曾受阻，部分則直認沒有觀察到被告的容貌，有警員在庭上更未能認出被告，故法庭並未能確定被告的身份，也沒有證據顯示被告曾經參與堵路。

另外，若被告曾參與堵路，必然會向相反方向逃捕，但本案被告卻是往警員方向走去結果被捕，裁判官認為這存在不可能性。考慮到被告身處的天橋是可以通往其他樓梯，故裁定兩人罪名不成立。

辯方申請訟費，指案發地點屬被告上學會途經的地方，又透露曾向控方商議撤控，但不獲接納。控方反對被告申請訟費，指出兩名被告明知有堵路發生，仍往該方向行走，屬自招嫌疑。