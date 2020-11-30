堵路反對徵用駿洋邨　女子認罪顯悔意判社服令

在新冠肺炎肆虐下，政府今年初公布徵用火炭駿洋邨作隔離設施，惹來地區人士反彈，有網民發起集會抗議，期間一名女子涉用雪糕筒和木板堵路，被控在公眾地方造成阻礙罪，她早前承認控罪，今（30日）在沙田法院判刑。裁判官認為本案比一般同類案件嚴重，但考慮到被告已有悔意，又沒有案底，認為她已得到教訓，最終判她100小時社會服務令。

26歲的被告周雪茵報稱任兼職活動策劃，控罪指她於今年2月9日，在火炭山尾街華樂工業中心外，無合法辯解而留下4個交通圓錐筒和木板，對上述地方的人和車輛造成阻礙。

案情指，當日有網民發起在山尾街遊樂場集會，反對政府徵用駿洋邨為隔離營，集會有300人參加，被告亦參與其中，她除了負責將咪高峰傳遞給講者外，亦協助參加集會的人聯署。

集會完結後，參加者擬遊行前往駿洋邨，期間有人將路旁的雪糕筒放在馬路中心，被告推倒4個雪糕筒，又將行人路上的一塊木板放到馬路上，阻塞交通。警員隨後到場，示威者四散，最終被告經一番追截後被警員制服，警員並在她身上搜出印有「誓保家園」、「視民如狗」和「政府無恥」等字句的紙張，警誡下被告保持緘默。