專業界別課程資助增2所專上院校　副學位學額多130個

政府今（30日）公布在2021/22學年，指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）將資助8所專上院校共32個副學位課程的2,546個學額，相比上學年資助6所專上院校共31個副學位課程的2,416個學額有所增加。實驗室為本課程及非實驗室為本課程的資助金額亦由37,300港元及21,400港元，增加至38,400港元及22,050港元，分別增加了約3%。

政府指，該32個指定副學位課程屬於6個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、護理、運動及康樂和旅遊及款待。受資助的副學位課程和學額數目經教育局諮詢相關政策局和部門後決定。

調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生。資助會在課程的正常修業期內發放。獲資助的學生只需支付扣除資助後的學費。有需要的學生仍可就實際應繳的學費向在職家庭及學生資助事務處下的學生資助處申請學生資助。

2021/22學年資助計劃下的指定學士學位課程、學額數目及資助金額已於上月公布。計劃資助8所專上院校共45個學士學位課程的3,306個學額。實驗室為本課程及非實驗室為本課程的資助額分別增至76,800港元及44,100港元。

SSSDP由2015/16學年起推行，資助學生修讀選定範疇的指定全日制經本地評審自資學士學位課程，為有殷切人力資源需求的行業培育人才。計劃由2019/20學年起擴大資助範圍，資助每屆約2,000名學生修讀選定範疇的指定全日制經本地評審自資副學位課程。