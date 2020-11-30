周三起禁聚令收緊至2人 食肆晚上10時後禁堂食 限2人一枱

新冠肺炎第4波疫情嚴峻，昨日(29日)本港更錄逾百宗確診。行政長官林鄭月娥今(30日)公布，由周三(12月2日)起收緊防疫措施，包括禁聚令由4人聚集上限，收緊至2人；食肆堂食時間要縮短，晚上10時後不得堂食，並由4人一枱收緊至2人一枱，維持50%入座率，新措施為期兩周。

另外，表列處所包括游泳池、娛樂場所、麻將天九耍樂處所、遊戲機中心、卡拉OK等都要關閉，而健身中心及體育處所可繼續開放，但不能多於兩人一起活動，期間要戴口罩；美容院及按摩院可繼續開放，相關措施同樣於周三開始，為期兩周。而迪士尼樂園及海洋公園亦須關閉。

另除了提供緊急和必須公共服務的人員外，公務員亦將於周三起留家工作，暫定兩星期。

林鄭表示，昨日是4個月以來首次突破100宗確診，過去7日平均每日錄得87宗，且今輪以本地個案為主，超過9成。與專家會面後，大家都認為疫情有惡化迹象，數字會持續上升。

被問到為何疫情爆發至嚴峻程度才公布收緊措施，林鄭指疫情來得很急，而每次收緊措施都有代價，她指不覺得港府在收緊措施上特別快或慢，並指坊間作出評論是容易，但政府在執行及修例要有法律程序及基礎，又指整個周末都未停過工作。

至於早前推出的「安心出行」手提電話應用程式(App)方面，政府指所有獲得營運的處所，將需要安裝相關二維碼(QR Code)，早前已有2個處所安裝，會評估其實施情況。