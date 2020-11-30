違禁聚令罰款擬「倍增」　待行會通過後公布

第4波新冠肺炎疫情失控，為有效推行防疫抗疫規例，行政長官林鄭月娥今日(30日)宣布，擬將現時2,000港元的定額罰款「倍增」，以加強禁令阻嚇力，稍後將經行會討論新的罰則金額，正諮詢律政司意見，新罰則將適用於禁聚令、口罩令及強制檢測措施，將稍後公布。

食環署及警方等執意部門，在過去一周巡查共14,300次，過程中更已提出50次檢控及發出484張定額罰款通知書。林鄭形容，若只將現時2,000港元的罰則，略作提升至3,000港元並不足夠，強調使用「倍增」字眼，以加強阻嚇力，至於具體增加「幾倍」，律政司正在討論。

林鄭指，政府不希望為執法花大量人手，亦明白抗疫近1年，市民對此感到厭倦。她認為未來2周是防疫關鍵時間，希望市民遵守限制，以應對疫情。

另外，政府又留意到有市民透過遊艇等私人地方，舉行派對等聚集活動，她強調若發現廣告及商業活動成分，定必嚴肅執法。政府亦將設立熱線，讓市民舉報違規行為。