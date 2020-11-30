防疫措施再收緊　餐飲業界嘆無辜　促推強制全民檢遏止疫情

第四波疫情決堤式爆發，港府今（30日）宣布收緊社交距離措施，包括食肆堂食時間縮短至晚上10時及收緊至2人一枱，有業界認為今次爆發與歌舞群組有關，但食肆永遠首當其衝成為「代罪羔羊」，感到無辜及惆悵，料12月生意額最少下跌6成，他促請政府盡快推行強制全民檢測，直言「寧願全城lockdown（封閉）2星期，都唔好似現在拖住，死吓死吓咁」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，12月是生意最旺盛的月份，平均生意額有110億港元，料今次收緊防疫措施令生意最少下跌6成，他又指本港10月餐飲服務活動業的失業率上升至14.8%，屬「重中之重災區」，情況不太樂觀，料餐飲業會出現倒閉潮，連帶新年的訂單都受影響。

他又認為，港府抗疫不力，輸入個案漏洞至今未堵截，聖誕長假期又將至，他促請港府應收緊抵港人士檢疫措施，所有人都需要進行病毒檢測後才離開機場。此外，他建議政府盡快推行強制全民檢測才有效遏止疫情。