政Whats噏：離開議會後會否移民　胡志偉：永不說不

10幾名民主派議員因抗議政府取消4名議員資格而總辭，辭職將於明日(12月1日)生效。有份總辭嘅民主黨議員胡志偉今午(30日)與傳媒茶敍，被問到會唔會移民，佢就話「Never say never(永不說不)」，但依家面對唔少問題，例如法律程序等，都要留喺香港處理，長遠會點就冇人知喇！

身兼民主黨主席嘅胡志偉亦表明嚟緊黨內換屆選舉唔會爭取連任，但仍會參選中委。佢話其實已經做咗2屆，4年時間對黨嘅形態同改造覺得係差唔多，再做落去會令年輕人少咗空間發揮。佢仲提到黨內依家有30名中委，但覺得有啲人選到中委後都未必有時間處理黨務，所以想減至25人，覺得多咗競爭好似矜貴啲，會喺黎緊下周黨內會員大會處理議案。

因應政府押後選舉，民主派議員當時做完民調後決定留任，胡志偉亦成為新一任民主派會議召集人，但任期只有6個星期左右，佢就話冇「解散」呢個概念，相信民主派會議嘅成員好多都做咗8年嘅同事，會喺唔同嘅地方碰頭。至於未來，佢話依家未有特別想做嘅工作，不過自己興趣多，唔單止揸車，仲有室內裝修同行山等，認為嚟緊有時間可以改善下技術喎。