青年供述發現周梓樂經過　他似想說話但就吐血

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊今天（30日）繼續，一名男街坊供稱當晚凌晨時分，他在尚德邨停車場3樓的石壆邊，觀察外面警方的行動。當他覆述到自己探頭望出石壆時的情況一時情緒激動，過一會才能緩緩道出：「有一個人瞓響度…」，及後他着急地在停車場內四處奔跑，希望盡快找到人處理傷者。

市民證人莫漢斌供稱，當日凌晨1時3分，莫在停車場2樓行人路上，朝廣昌閣方向觀望，看見街上有數名防暴警正監察停車場高層，又用電筒照射他。期間他聽到有疑似東西跌落的聲音傳出，於是緊張地後退，因他以為是催淚彈或子彈的聲音。

及後他繞過升降機，走到另一旁的行人路上拍照，因有催淚煙味及刺眼的感覺，他很快就轉身離開，折返原先的行人路。此時，他注意到行人路的10米外有人受傷倒地。

另一名市民崔家朗則供稱，當日凌晨時分，他本來站在富康花園連接尚德停車場的天橋上，及後為了觀察警方向康明苑推進的情況，故轉身跑到停車場3樓的石壆旁邊。當時崔看見至少有兩輛警車停泊在寶康路，以及有一名防暴警站在車旁。接著崔掂起腳尖，探頭出石壆外欲看清楚時，驚見一名傷者躺在下方的2樓行人路上，其姿勢介乎側躺和俯臥之間。

及後崔一邊奔跑，一邊向周圍求救。當他跑到傷者身旁，嘗試詢問對方傷勢時，只見傷者好像想回應，但嘴裏吐血致呼吸困難，故崔又跑去求救。最終他找來義務救護員，直至有人大喊警察將進入停車場，他才動身離開。

最後有4名梓樂的朋友出庭作供。他們均指，梓樂為人樂觀開朗、熱愛運動、亦沒有情緒困擾。但他們都在梓樂出事後，才得悉事件，故朋友間沒有人實際知道梓樂受傷的原因。