伊院2醫護初步確診　瑪嘉烈1名支援員工染疫

新冠肺炎確診飆升，甚至有多名醫護人員中招，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(30日)公布，伊利沙伯醫院1名放射治療科病人服務助理中招，他於上周六(28日)出現病徵，昨日(29日)得知其家人初步確診。該院1名病理科醫生亦列初步個案，他工作期間毋須接觸病人，今日上班時感不適，進行病毒檢測呈陽性，他聲稱自己同住大廈早前有住戶確診。

瑪嘉烈醫院亦有1名支援員工染疫，該員工最後上班日為本月23日凌晨，他翌日(24日)接獲通知其朋友確診，被列為密切接觸者，同日被送往檢疫中心隔離。

劉又指，3宗醫護個案暫時未有人士被列為密切接觸者。醫管局截至上午9時前收到120宗呈報個案，再有4名患者康復出院，累計5344名患者已康復出院。另有752名患者現時在21間醫院與亞博館社區治療設施留醫，11人危殆、5人情況嚴重、736人情況穩定。現時使用了1161張負壓病床，使用率為70%；負壓病房為625間，使用率為73%。