政Whats噏：離任後或再執教鞭 葉建源笑稱擔心冇人請

泛民主派議員早前總辭，今日(30日)係佢哋最後1日做議會工作。教育界議員葉建源話離開議會後，將會失去咗其中1個表達意見嘅平台，想出嚟見傳媒「扑個咪」都無咁方便，又失去咗民意代表嘅身份，將來要同外國議會聯絡可能會難少少喇！加上無咗議員辦事處，好多公務都要自己處理返，所以未必有時間跟進太多個案，但佢話教師都可以尋求教協幫助嘅。

葉又指擔任議員8年2個月，原本打算今年再參選立法會選舉，不過首先面對選舉延後，加上經過中央政府反口DQ 4位議員，泛民議員佔議會人數少過三分之一，情況太惡劣，無能力再守住議會戰線喇，對離職都感到遺憾。

被問及未來動向，葉形容退落嚟係一種解脫，可以發展個人興趣，將來都可能代課或者兼職教返書。佢話教書都辛苦，所以唔會考慮做全職老師啦，教咩科都無所謂，仲講笑話唔知有無人肯請佢呢？

佢又話相比擔任議員，更加鍾意教書，因為可以即刻睇到成果，滿足感高，同學生嘅關係都比較單純。不過，佢話指作為教協副會長，離開議會並唔代表離開教育界，將來都會繼續幫被取消資格嘅教師進行司法覆核。至於會唔會再參選，佢話要視乎教協決定，暫時未有討論，但個人層面上未有強烈意願參加選舉。