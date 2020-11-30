政Whats噏：被問會否再參選立會 鄺俊宇：難以預知未來

泛民主派議員現正收拾辦公室物品，稍後搬出立法會。對於將來會唔會再次參選，重返立法會，議員鄺俊宇話難以預知未來，會開始拍多一啲短片，因為佢認為有人嘅地方就有議事堂，只不過係將議政嘅平台搬到網上啫！

佢話自己係區議員出身，成日處理求助個案先命白到政策嘅漏洞，所以形容依家辭任立法會議員都只不過係返到去原位。對於政府可能之後會打壓區議員，佢就覺得未發生嘅事唔使擔心啦！

無咗議員一職，收入減少，議辦職員又可以點過渡？鄺俊宇話目標當然係一個都不能少啦，努力處理緊，亦都有部分員工轉到民主派嘅地區辦公室工作。佢現時無供緊樓，但佢話唔做議員，財政方面無面對困難，佢話自己都算係1位暢銷書嘅作家，收入都仲算可觀，又透露將會出新書，以科幻愛情做題材。

即將離開議會，鄺話一直希望將事情由無變到有，例如推動動物福利法，同埋關注基層權益。佢話4年嘅議員工作令佢明白到，議員都可以有「溫度」，同市民直接交流嘅。對於議會依家得返建制派議員，佢話港人將會經歷大半年無民主派嘅議會，一啲唔好嘅事一定會發生，出年如果有選舉嘅話，市民定必會投票畀適合嘅候選人，認為代議士需要相信群眾嘅智慧。