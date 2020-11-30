政府研違禁聚令加倍罰款　市民指應同時做好邊境檢測

第4波新冠肺炎疫情失控，為有效推行防疫抗疫規例，行政長官林鄭月娥今日(30日)宣布，定額罰款「倍增」、餐廳堂食時間只收緊至晚上10時及改為堂食2人1枱，以及閉關部分公眾場所，有市民認同政府罰款倍增，亦有市民認為限制堂食帶來不便，且關閉部分場所，對個別行業不公。

任職研究助理的鄺先生認同政府將罰款倍增，因為近期疫情嚴重，加大金額可以警惕市民，但政府應做好邊境檢測和全民強制檢測，否則治標不治本。鄺指，餐廳10時後不可堂食及由4人1枱改為2人1枱的作用不大，認為現時餐廳不是最主要的傳播源頭。鄺又指，健身中心和體育處所應要與其他被強制關閉的場所一樣，暫停營業一段時間，對防疫有幫助。

任職文員的吳小姐對於罰款將會倍增，表示沒有所謂，因為自己每天都有戴口罩，沒有被罰的風險。不過她認為，健身中心和體育處所應該要與其他被強制關閉的場所一樣，強制關閉。

自由工作者關小姐贊成把2000港元的罰款倍增，因為留意到有些市民沒有戴口罩，即使有，戴口罩的方法不正確，加大罰款可以令更多人注意防疫措施的重要性。關指，餐廳10時後不可堂食及由4人1枱改為2人1枱不方便，但沒有辦法，只要不再全面禁堂食就可以。關又指，泳池、遊戲機中心、麻雀館要強制封閉，而健身中心和其他體育場所則可繼續開放，這個決定不理想，會對一些行業不公。