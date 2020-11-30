4成高風險者疫情下減少愛滋病病毒檢測　隨時染病而不自知

明天(12月1日)是世界愛滋病日，有團體公布新冠肺炎疫情對愛滋病照顧服務的影響調查，呼籲各界關注HIV(愛滋病病毒)感染者及高風險人士在疫情下的需要。調查發現約50%HIV感染者表示，疫情期間因醫療服務受影響而減少到醫院或診所覆診，甚至完全沒有覆診。另有約40%高風險者因疫情而減少接受HIV檢測，因害怕出入醫院會感染新冠病毒，結果或令他們有更高風險染上HIV。

據聯合國愛滋病聯合規劃署報告，指出HIV治療服務因疫情受阻每6個月，可導致全球每年有多50萬人死於愛滋病，情況令人關注。吉利德科學及香港愛滋病基金會於今年10至11月中進行調查，調查以問卷形式在亞太區共10個地區訪問了1,265人，當中香港有84人受訪，包括感染科醫生、HIV感染者及高風險者。

調查顯示，約70%感染科醫生留意到HIV感染者及高風險者均減少到醫院就診。而疫情亦影響高風險者的定期檢測習慣，調查指出若他們減少相關檢測，可能隨時染上HIV而不自知。基金會總幹事劉燊燊指出，HIV感染者雖然一直有藥物治療，但在疫情期間面對心理壓力而不敢求醫或覆診。而基金會上年推出的家居檢測HIV試驗計劃在疫情期間亦收到大量查詢及需求，由今年5月至10月即半年內已派出約200個檢測套裝，對比去年在12個月內只派出了150套為多。