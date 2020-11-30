社署資助福利暫停或有限服務　幼兒中心停至聖誕假開始

因應新冠肺炎疫情最新發展，政府部門繼續實施特別的服務安排，以減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險。社會福利署今日(30日)宣布，本周三(12月2日)起，資助的福利服務及其轄下服務在期間會暫停/維持有限度服務。因應全港幼稚園及中小學暫停面授課堂，資助幼兒中心和特殊幼兒中心停止提供服務安排亦會維持至聖誕假期開始。

署方轄下所有長者日間護理中心、庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心會維持開放，惟服務量會下調一半。除住宿照顧服務和熱線服務外，會維持有限度服務。住宿照顧服務、綜合家庭服務中心和綜合服務中心，只提供個案服務；短期食物援助服務、綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務、嚴重殘疾人士家居照顧服務、嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務，只提供膳食、陪診、護理及藥物管理服務；院舍外展醫生到診服務、熱線服務，以及向免遣返聲請人提供的人道援助，會繼續開放/運作。

屆時小組活動會在網上形式或在足夠社交距離下實地進行，而大型活動將會暫停。服務單位內供公眾人士使用的地方，如資源角、遊戲角等會暫停使用。

社署資助的長者地區中心、長者鄰舍中心、殘疾人士社交及康樂中心、綜合青少年服務中心、兒童及青年中心、社區中心等，只維持有限度服務，如長者中心的膳食服務等。中心的小組活動會以網上形式或在足夠社交距離下進行，而大型活動及偶到服務則會暫停提供。社署資助的安老院舍外展專業服務隊及私營殘疾人士院舍專業外展服務隊均暫停到訪院舍，但會以其他模式提供訓練及支援服務。

營辦學前康復服務的機構，會按疫情的發展狀況、使用者情況及其家長意願，提供如中心為本訓練、電子學習及家居訓練等，而特殊幼兒中心將暫停提供課堂訓練及幼兒照顧服務，但各中心會按情況開放予有特別需要的服務使用者。

除社署熱線服務外，該署轄下提供直接服務的單位會繼續提供緊急及必須的公共服務，綜合家庭服務中心會提供個案服務及有限度的小組工作服務，並透過電話提供延長時間服務。

至於社會保障方面，市民可在社會保障辦事處的投遞箱旁邊索取或在社署網頁下載表格，填妥後以郵寄、傳真、電子郵件，或直接投入辦事處的投遞箱的方式申請。