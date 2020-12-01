馬鞍山醉婦危站30樓窗台近3小時 談判專家遞寒衣保暖
2020年12月01日 00:30
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女子危站窗台近3小時，談判專家遞上保暖衣服繼續游說。(胡德威攝)
一名年約50餘歲的女子，於今日(12月1日)凌晨零時許，喝酒後在馬鞍山路188號雅景臺約30多樓單位打開窗戶，爬出單位外危站窗台邊緣，並揚言跳樓自殺，其夫即時大驚報警，亦有多名鄰居致電警方求助。
消防員趕至在地面張開救生氣墊戒備，救護員亦在旁待命，警方談判專家正向女事主展開游說，設法讓她打消死念，接受規勸返回安全位置。至今晨2時半左右，女事主態度仍未軟化，危站於單位外窗台狀甚危險，談判專家嘗試向她噓寒問暖，並遞上外套讓其保暖。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk