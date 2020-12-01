馬鞍山醉婦危站30樓窗台近3小時　談判專家遞寒衣保暖

一名年約50餘歲的女子，於今日(12月1日)凌晨零時許，喝酒後在馬鞍山路188號雅景臺約30多樓單位打開窗戶，爬出單位外危站窗台邊緣，並揚言跳樓自殺，其夫即時大驚報警，亦有多名鄰居致電警方求助。

消防員趕至在地面張開救生氣墊戒備，救護員亦在旁待命，警方談判專家正向女事主展開游說，設法讓她打消死念，接受規勸返回安全位置。至今晨2時半左右，女事主態度仍未軟化，危站於單位外窗台狀甚危險，談判專家嘗試向她噓寒問暖，並遞上外套讓其保暖。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626