何志平專欄：選舉的真諦

「賓夕凡尼亞州州議會醞釀着關鍵性的總統選舉『政變』！」好友「邁斯達」老教授在美國休斯頓來電說。「收到有關賓夕凡尼亞州共和黨參議員馬斯特裏安努的公布，說該州的共和黨議員們正在推動決議方案來委派支持特朗普的選舉人團名單，理由是有眾多事件證實選舉是有舞弊成分的。這法案將推翻該州選民普選的結果，將該州20張選舉人團票交給特朗普！」

我禁不住問：「選舉人團制度是美國的特別產品，可以說是有美國特色的民主選舉制度，正如中國也有中國特色的民主選舉制度一樣，各有所長，為因應本國的歷史社會環境需要而演變出來，各取所需的方法。現正在賓夕凡尼亞州發生的是否美國以前也有出現過的『不忠誠選舉人』的問題，而這次是擴大的厲害版本而已？」

邁斯達耐心的解釋着說：「我知道你一定會問這樣的問題，也早做了些功課。11月3日大選一人一票不是直選總統，而是投票支持那一位總統候選人所附帶推薦的那一州裏的選舉人團的名單。這名單每州都不一樣，名單上人數每州也不一樣，是根據那州的人口比例而產生的聯邦眾議院議席數目加上每州兩席參議院的數目而定的。每州代表各政黨的選舉人團名單一般都是在該黨的總統候選人提名初選時由州政黨提名選出，各州內選撥方式各異，但各黨都要確保選舉人團內的各人都是對黨和黨支持的總統候選人忠誠。當州內11月3日普選獲票最多的總統候選人便『通吃』該州的所有選舉人團票，那勝出的候選人推薦的那州的選舉人團名單便會全部被該州政府在12月8日確認指派為該州的選舉人團，在12日14日在州議會投票直選總統。『不忠誠的選舉人團選民』是指那些選舉人團內的成員遺棄政治承諾而把選舉人團票投給黨外的總統候選人。有些州成立法律禁止該些不忠誠的投票，但這些法案現在還有憲法上的爭議。然而，不忠誠的選民一定會受到其政黨的譴責而喪失政治本錢和前途。」

「對的！」邁斯達興奮的說。「賓夕凡尼亞州州議員，共和黨的馬斯特利安努星期五才說，該州的州議會是以共和黨議員佔大多數的，正在提出議案要奪回確認指派該州選舉人團名單的權責。他說美國憲法賦予州議會這權力，而不是州務卿。現在該州的州務卿是民主黨員，他拒絕承認該州選舉有舞弊不當的成分而確認了拜登陣營的選舉人團名單！該州的州長也是民主黨人，亦認同州務卿的決定而準備與共和黨控制的州議會來一場硬拚！」

我接着問：「如果這樣的選舉發生在別的國家，你說美國會怎樣的反應？」

邁斯達拍掌大笑，說：「那就是選舉政變啊！但那就要看選舉的哪一邊是親美的。如果挑戰者是推翻親美的政權，美國一定會加倍力量打擊挑戰者。如果是推翻反美的政權，美國一定會對當權者實施制裁，協助挑戰一方奪取政權。輸打贏要！這，才是選舉的真諦！」