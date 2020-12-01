疫情下中大嶺大採混合模式上堂　樹仁停面授改網課

全港幼稚園及中小學周三起暫停面授課堂，直至學校的聖誕假期開始。各間大學有不同應對，其中香港樹仁大學參考政府安排，同日起暫停本學期餘下的面授課堂，並改為網上課堂。香港科技大學及香港教育大學仍然有部分課堂按需要進行面授，其餘課堂均以網上授課，而中文大學及嶺南大學採用混合模式上課。

本報向多間大學查詢有關安排，其中教大表示，校方早前已宣布除個別科目因教學需要而要進行面授課程外，其餘課堂均以網上授課，所有考試亦需以網上進行。至於有關下學期的課堂安排，校方會適時檢視各項安排。科大亦在本月22日公布，鑑於近日疫情，本學期課堂已立即轉做網上形式，而部分實驗室及授課式研究生課程則另有安排，而安排詳情視乎不同的課程而定。

中文大學指，現時採用「混合教學模式」，大部分面授課堂均可視乎需要而同時以線上模式進行。除小部分科目外，考試亦將以線上模式為主，有關詳情將由相關部門另發電郵通知老師及學生。嶺南大學指，本科和研究生課程現行的面授和網上教學同步模式，暫時不受影響，並會密切留意疫情發展，採取適當的防疫措施。

理工大學指，已經將大部分課程轉為網上授課，只有少數學生人數少於50人的課堂，會以面授及網上授課同步進行，學生可自行選擇適合方式上課。若疫情持續惡化，可按需要將所有課堂轉為網上進行。城市大學指，上學期實施網上教學及面授的混合模式，昨日已結束教學時段。恒生大學則指，上學期餘下課堂由即日起，以網上模式進行；有關下學期教學安排，一直密切留意相關情況作最後定案，並計劃在12月中前作出公告。