拒強制全民檢測　港確診難清零

第4波疫情極速反彈，港府昨宣布再度收緊防疫措施，卻未考慮推強制性全民檢測，本港一直未能做到本地確診個案「清零」，通關之路遙遙無期。有議員認為，港府屢屢推出各項防疫措施，但缺乏科學根據，市民難以看見目標清零的時間表，出現「抗疫沮喪」，促港府盡快推行強制性全民檢測，長痛不如短痛。

特首林鄭月娥表示，若推行強制性全民檢測，本港將要封城，即禁足，但本港是開放城市，難以封關阻止外來人士入境，亦會帶來不同問題，做法未必達致預期結果，反之會帶來不同問題，如動員組織和照顧被禁足的市民等。她續指，病毒有潛伏期，要一段短時間內識別所有確診者及隔離治療，以截斷傳播鏈，做法是所有人均要接受病毒檢測，且不能走入社區，她不認同全民強制檢測可遏制疫情，又指專家也一致不支持在港推全民強制檢測。

議員麥美娟促港府盡快推行強制性全民檢測，並配合其他防疫措施，以遏止疫情。她指，早前進行的調查中，有九成市民贊成強制性全民檢測；又認為雖然做法會對經濟造成一定程度影響，但長痛不如短痛，加上市民對於目前的防疫措施已出現抗疫沮喪。她亦擔心疫情反覆令通關無期，本港一直難以達致清零目標，「健康碼」等通關措施難以逐步開通，經濟影響更漫長。