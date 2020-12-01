東方日報A1：政府發茅　違禁聚令等最少罰$4000　設篤灰熱線

新冠肺炎疫情嚴重失控，港府宣布將防疫措施收緊至最嚴厲程度，回到七月水平，明日起重推兩人禁聚令及食肆兩人一枱，大部分營業場所要關閉。行政長官林鄭月娥指愈來愈多人違反聚集人數上限，決定將違反禁聚令、口罩令等規例的2,000元定額罰款倍增，並設「篤灰」熱線。有專家認為增加罰款無助收阻嚇作用，「畀你加到去4,000蚊，去得遊艇嘅有錢人會驚你？」直指執法從嚴才最實際，應不再作口頭警告而直接檢控。

港府決定提高違反防疫相關條例的罰則，指警方及食環署在過去一周巡查了14,300次，就違反禁聚令及口罩令發出484張定額罰款告票，但無明顯效果，決定將違反上述兩項禁令及強制檢測令的2,000元定額罰款，以倍增方式提高，即意味最少加至4,000元，行政會議通過後便會實施。港府解釋，加得太少並不能有阻嚇效果，「加到3,000元，一定達唔到目標」，而實際加幅要待法律部門去研究。

港府又指派對房間等表列場所關閉後，市民便以私人地方如遊艇，進行人群聚集活動，例如唱歌及跳舞。港府指執法部門會嚴肅處理，強調若發現有私人遊艇以公開賣廣告或付錢方式鼓勵大眾進行聚集活動，會立即執法，港府亦會設立熱線供市民舉報違規行為。

新一波疫情大爆發，緣於涉及「歌舞群組」的大部分場所都未被納入第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》受規管，被問到港府是否要為爆疫負責，港府反稱全球疫情嚴峻下，香港不能獨善其身，更辯稱香港處理疫情已做得不差，在沒有封城的情況下仍能維持城市的整體運作，反指現時最重要的不是互相指摘，而是互相合力對抗疫情。

呼吸系統科專科醫生梁子超直指，加大定額罰款的作用有限，問題的核心並不是罰則，而是執法未到位，指每到周末就有大批人群於各處聚集，例如外傭及私人聚會等，但執法人員往往僅作多次口頭勸喻，根本無阻嚇作用。他建議透過傳媒公開發出警告，當進行巡查執法時，一旦發現有人違規便不再作警告而直接檢控。他又指即使罰則加到4,000元，對富裕的人來說，例如歌舞群組涉及的上流圈子，根本無阻嚇性，「佢哋既然有錢租得遊艇，（罰款）係咪真係改變到佢？係冇用囉。」

他續指，雖然禁聚令收緊至兩人，但最高危地方並不是街頭，而是團體或除下口罩的聚集活動，認為執法人員應加強巡查這些高危活動或場所，執法從嚴。對於外界認為「篤灰」熱線作用不大，正如現時舉報戶外吸煙一樣，往往執法人員到達現場時違規人士已離去，梁指舉報熱線至少可起到象徵性的阻嚇作用，令社區盡一分力去監察，使違規人士收斂。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：