Dr.東：潰瘍性大腸炎可致腸穿窿　持續逾兩周肚痛痾血要警惕

潰瘍性大腸炎屬較少見的腸道疾病，初期病徵與一般腸胃炎相似，令人難以察覺，病人多數在30歲時病發，之後便難以斷尾，變成頑疾，患者很大機會畢生成為「藥煲」。潰瘍性大腸炎成因未明，醫學界估計是患者的腸道曾受細菌或病毒感染後，令免疫系統失調，自我攻擊腸道黏膜引發炎症。醫生建議經常有腸胃毛病的人要提高警惕，若持續肚痛、腹瀉和痾血逾兩周便要盡快求醫。

外科專科醫生潘冬松表示，潰瘍性大腸炎在西方國家較常見，亞洲並不普遍，香港平均每年每10萬人才有3人確診。他指醫學界仍未完全掌握此病成因，但根據研究估計病人曾有細菌或病毒感染，免疫系統突然失調，在擊倒惡菌後，繼續攻擊正常的腸黏膜和腸道，引發炎症。初期病徵與腸胃炎無異，病人難察覺自己「中招」。若患者一直不處理，並不會自行痊愈，甚至會惡化。症狀亦與腸癌相似，惟與腸癌相比，此病一般在30歲左右發病，而腸癌患者則較為年長。

此病的初期病徵是炎症引起的肚痛和腹瀉，更嚴重的出現黏膜潰瘍和流血，導致持續痾血情況。嚴重者有機會出現毒性巨腸症，或潰瘍至腸穿孔，甚至影響其他器官，例如肝硬化、眼睛炎症和強直性關節炎等。潘指腸道黏膜長期發炎，黏膜周而復始地剝落和生長，容易令新生的腸細胞出現癌病變。據統計，病發10年以上的患者，約有2%會併發腸癌；20年的機會升至10%，30年後更增近20%風險。

潘指潰瘍性大腸炎為慢性病，病人發病後便要一直服藥，停藥後容易復發。醫生一般會為患者處方副作用較低的消炎藥「美沙拉嗪」舒緩病徵，若腹瀉、屙血等病況仍未受控，才會再處方類固醇、「環孢素」等抑制免疫系統藥物和生物製劑。

要根治此症，病人只能做手術把整條大腸切除。潘解釋，潰瘍性大腸炎患者的整條大腸都會潰瘍，無一幸免，大腸切除後，小腸只能直駁肛門，小腸末端會稍摺一下，形成一個「袋」（pouch），稍為儲存腸道的液體。不過，病人術後的大便功能會較差，易有腹瀉，因此不少病人拒絕動手術，單靠藥物舒緩病情，但一旦出現毒性巨腸症、肝硬化和腸癌等嚴重併發症的病人，則只能選擇切除手術治療。

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