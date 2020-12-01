未來兩周疫情關鍵　違規罰款增幅仍未定　美容院健身室或閂

本港新冠肺炎疫情急速恐化，政府明日(2日)起進一步收緊禁聚令等一系列防疫措施，食物及衞生局局長陳肇始今早(1日)在電台節目表示，「歌舞群組」繼續擴大，社區有廣泛傳播，亦有多名確診人士無病徵，加上患者涉及各種職業，情況令人擔心，因此今次收緊措施的整體策略，是要大幅減低人流。

陳指出，當局早前參考數據，發現市民乘車的數字回復到疫情前水平，而專家強調未來兩星期是關鍵，因此今次收緊防疫措施，並維持起碼兩星期，呼籲市民要克制，遵守防疫規定。她又指，當局正和律政司商討，違反防疫規定的定額罰款金額倍增幅度，目前未有傾向性，但必須有阻嚇作用，並解釋政府設立熱線鼓勵舉報違規行為，是由於很多市民反映，有不少人租用遊艇舉行派對，大增傳播風險，但承認當局未必樣樣巡查或規管到。

她又指，今次未有關閉美容院、健身中心和體育處所等，是因為當局在收緊社交距離措施時愈來愈精準，視乎數據行事，認為這些處所沒有很多人流聚集，亦考慮到市民身心健康，但在有需要時，不排除再收緊針對這些場所的措施。

另外，當局亦正密鑼緊鼓和酒店業界商討，有關海外抵港人士在「指定酒店」檢疫的事宜，但仍有細節要落實，會盡快公布詳情。陳稱，每年聖誕假都有大量留學生返港，因此要作好準備，而局方正研究在檢疫期起計第19或20日，安排多1次病毒檢測，她解釋指，做法是根據衞生防護中心的建議，以代替有專家建議加多7日家居檢疫。