長洲東堤小築　父子燒炭亡

長洲東堤小築有人燒炭。今日(12月1日)早上8時49分，警方接獲市民報案指，其中一單位傳出燒炭氣味，惟單位無人應門恐有人發生意外，遂報警求助。消防到場破門入內，發現2名男子昏迷於單位內，經檢驗後證實死亡。警方調查後，證實死者為一對姓劉父子，分別60歲及27歲，二人分別倒臥兩張床上，旁邊有一盤燒過的炭。警方於現場檢獲遺書，案件列自殺協定，交由長洲分區刑事調查隊組跟進。

東堤小築不時發生雙燒炭事件。在今年5月31日，東區醫院前病房姓潘(56歲)經理偕同齡妻子，倒臥在租住的度假屋內，被度假屋職員揭發。二人旁邊有一盤燒過的炭，懷疑二人燒炭自殺。救援人員趕至現場，證實兩名事主氣絕身亡。據了解，夫婦二人鶼鰈情深，潘男疑受病患困擾多時而萌生死念，其妻子疑不忍丈夫獨自尋死，遂共赴黃泉。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

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