篤灰熱線涵蓋船P　政府籲市民「斷交」兩周抗疫

本港新冠肺炎疫情失控，港府昨(11月30日)宣布將防疫措施收緊至最嚴厲程度，明日(2日)起重推2人禁聚令及食肆2人一枱，違例的2,000港元定額罰款將倍增，並設「篤灰」熱線舉報。行政長官林鄭月娥今早(1日)出席行政會議前表示，為更好地防疫，相關執法部門已設立舉報渠道，而由於大部分營業場所明起關閉，擔心有人改為舉辦私人遊艇出海派對，故設立一條水警熱線，呼籲市民若發現有人在碼頭聚集或登岸可舉報。

被問到舉報熱線為何針對游艇時，林鄭月娥解釋，在派對房間、卡拉OK等娛樂場所關閉後，當局發現有人轉租遊艇出海進行派對等聚集活動，故為水警設立舉報熱線： 36608623，又要求同事留意遊艇派對的網上廣告作跟進。至於其他懷疑違反防疫規例，可以沿用網上平台、各區警署報案室及政府熱線1823舉報。

林鄭強調新一波疫情嚴峻，未來兩周是關鍵，呼籲市民留在家中，亦不要安排親友回家中聚會。另外，她指當局已發出強制檢疫令，要求安老院舍等員工必須定期進行檢測。而應檢盡檢方面，她指市民應自律前往政府設立的檢測中心，進行自願性病毒測試；至於確診患者的緊密接觸者則必須按當局安排，進入檢疫中心進行隔離治療；境外返港人士將須在抵港第19日進行第二次檢測。