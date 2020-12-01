DSE考侵華利弊風波　考評局辭職經理：感委屈曾落淚

今屆中學文憑試(DSE)歷史科，問及中日關係的試題引起牽連大波，題目終被取消，身兼考試及評核局評核發展部經理、歷史科科目委員會秘書楊穎宇事後於8月辭職。消息指，楊離職前向同事透露，辭職是因感受到巨大的政治壓力，而有關試題被取消後，他需親手遮蔽考生在該題的答案，並形容是從事考評工作以來最大的恥辱，並曾因而落淚。

教育局就爭議試題要求考生評論「1900-45年間，日本為中國帶來利多於弊」成立專責小組，早前公布調查結果，指導致事件的原因之一，是「一名考評局職員在擬卷過程中未有遵守部分守則和規章，亦沒有實施既定的質素保證措施。文憑試歷史科開考前一天，有媒體報道楊穎宇於facebook的舊貼文，當中提到「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」他指其後發現有至少2名黑客入侵其帳戶。

取消歷史題之後，楊有份負責遮蔽考生的答案，他稱這是自他1994年擔任評審工作以來最可恥的事，曾見過考生寫下數頁答案，令他流下男兒淚。楊又指，他作為歷史科負責人，考評局卻在宣布取消涉事試題後一個月才召見他，令人質疑考評局無心去調查事件。

考評局自試題風波以來，已傳出多名高層辭職或不再續約，當中包括秘書長蘇國生、評核發展部主管溫德榮、負責通識科的評核發展高級經理盧家耀、評核發展經理梁紫艷。考評局日前亦公布，嶺南大學經濟學系教授魏向東將接任秘書長。

考評局回覆時表示，一直按既定程序及規則公正處理職員之人事安排。有關職員早前向局方提出請辭，局方已接受，並沒有向該職員施壓及要求其辭職。考評局重申，根據《香港考試及評核局條例》，所有參與試題製作人員必須把在履行職務時所獲悉的事宜保密。如懷疑有人涉嫌洩露機密資料，考評局會嚴肅跟進。