任內不修訂防賄條例規管特首　林鄭死撐非「無王管」

特首林鄭月娥曾於參選政綱中，承諾會修訂《防止賄賂條例》，將適用範圍擴大至涵蓋特首，惟她早前表明任內不會提出修例。林鄭今早(1日)出席行政會議前稱，很多香港法律均適用於規管特首工作，特首一定不是「無王管」。有政界人士批評，林鄭拒修例是「終極走數」，質疑現時特首收禮或收受利益均不受規管。

林鄭原本承諾會盡快修訂《防止賄賂條例》，擴大第3條及第8條的適用範圍至涵蓋特首。惟林鄭今日指，特區政府審視有關條例後，認為條例十分複雜，會引致未能克服的困難情況，包括影響特首的憲制地位。她補充，餘下任期只有一年多，修訂條例並非優先工作。

林鄭表示，很多香港法律均適用於規管特首工作，例如普通法中對公職人員的規管，而《防止賄賂條例》中部分條例亦涵蓋至特首，形容特首一定不是「無王管」。

她又指，中央政府與特首的關係清晰，特首是向中央負責，若中央發現特首有不妥當的行為，一定會作出處理，惟不能代表中央回答會採取甚麼有關行動。

曾任廉政公署調查主任的前議員林卓廷批評林鄭是「終極走數」，指現有法例根本無法補足《防止賄賂條例》的嚴重漏洞，因條例第3條訂明人員如無得到許可，不得索取或接受任何利益，惟現時特首收禮及收取任何利益均不受規管。

林卓廷認為絕對有必要修例，否則2012年亦不會出現相關研究報告，建議擴大涵蓋範圍至特首。他指，過往3任特首均指會修例，而林鄭早前亦同意有修例必要，形容現時是自欺欺人，造成惡劣的社會觀感。對於林鄭指特首若有不妥當行為，中央會採取行動，林卓廷狠批屬「廢話」，指中央當然可以隨時取消特首任命，惟特首有雙重身份，要向中央及特區政府負責，若她表現「一塌糊塗」，香港應有機制彈劾她，繼而向中央提請取消任命。