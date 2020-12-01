政府推「標準金額」補地價加快工廈重建　議員憂引發加租潮

政府計劃加快活化老舊工廠大廈，並擬訂改契補地價的「標準金額」，加快工廈重建。議員擔心新措施會加快工廈重建，令現時租用工廈做辦公室的中小企，承受工廈業主加租壓力。發展局表示，政府鼓勵工廈重建不會令相關辦公室供應量減少。

立法會發展事務委員會今日(1日)開會，討論新一份施政報告的土地發展政策。針對政府擬為工廈重建制訂補地價的「標準金額」，議員鄭松泰指現時有不少中小企因為經濟不景，選擇將其辦公室由商廈搬入工廈，節省租金成本，但新措施方便業主掌握改契成本，可能會增加業主重建工廈的誘因，導致工廈供應減少，他擔心未來兩年工廈可能大幅加租。議員馬逢國亦指，現時有不少文化藝術團體租用工廈營運，擔心加快重建工廈會逼走他們。

發展局常任秘書長(規劃及地政)甯漢豪表示，1987年前落成的老舊工廈，全港約有1,000楝，當中單一業權、比較容易達成重建的有280幢，但只有30多幢提出重建申請，因此認為本港仍有很大空間推動工廈活化，不認為政府鼓勵工廈重建會令工廈辦公室供應減少，甚至逼走藝團。她又指，「標準金額」於明年公布細節，初步會分區、分重建用途來制訂不同價單。

對於政府宣布推行「躍動港島南」計劃活化南區，議員郭偉強擔心會加重南區交通負荷，令該區成另一個離島，每逢假日人滿為患，促請政府除興建南港島線(西段)外，應興建類似中環灣仔繞道的新道路疏導車流。議員陳健波則指，擬建的南港島線(西段)由華富邨往瑪麗醫院和西環的一段走線工程難度較大，建議分段先興建黃竹坑至華富邨的走線。甯漢豪表示，「躍動港島南」計劃並非在南區大興土木，目標在於改善該區通達性。

另外，議員謝偉俊指政府規劃10多年的九龍東單軌高架鐵路最終放棄，改以「多元組合」方式發展九龍東環保連接系統，他擔心相關項目除了要再多等10年，並且最終不了了之。議員田北辰則關注，同樣計劃以專用通道發展的洪水橋環保運輸系統，是否亦會如九龍東單軌高架鐵路般「胎死腹中」。發展局局長黃偉綸表示，以「多元組合」方式發展九龍東環保連接系統，不會「等多10年咩都睇唔到」，他指當中的電動巴士和小巴路線，運輸署正在規劃，項目擬於明年或後年向立法會申請撥款。