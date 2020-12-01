要脅將貴婦狗「斬件」索贖金4萬　被斥以生命勒索越漢囚16月

越南漢將一隻疑被擄走的貴婦狗藏在家中，繼而要求狗主交出4萬港元贖金，否則會威脅把狗隻「斬件寄畀你」。該越南漢早前承認一項勒索罪，今（1日）在西九龍法院被判入獄16個月。裁判官表示狗隻有生命，本案相比其他用個人財物勒索的案件更嚴重。雖然被告並非偷狗之人，狗隻也沒有受傷，但認為被告有盤算及計劃犯案，案中所扮演的角色不輕，形容被告行為可恥，判刑需具阻嚇性，以保護公眾。

24歲越南裔被告劉子杰，持香港身份證，報稱無業。他被控於今年9月8日，在香港某地方為了使自己獲益而以恫嚇方式，不當地要求越南裔女子丁依婷交出4萬港元。

辯方律師今進一步求情指，被告起初是受人誤導，以為狗隻只是寄養，強調接管後狗隻給牠無微不至的照顧，後來因經濟問題「諗歪咗」，才做出勒索行為，事後已深感懊悔。律師重申被告重犯機會微，考慮到被告認罪，冀法庭輕判。

案情指，丁是深水埗基隆街一間雜貨店的東主，她於9月4日把她所飼養、8個月大的雌性貴婦狗「Coffee」帶到店舖。翌日凌晨1時許，她發現狗隻不知所終，於是報警。至9月8日，丁在社交網站收到訊息，附上「Coffee」的照片，並開價4萬港元贖金。其後有人又傳訊息給她，催促她盡快交錢，又指「點呀？要幾耐？」、「你銀行有錢我知道的」、「你再拖我斬件分開寄畀你」。

警方於9月11日拘捕被告，搜查被告位於天水圍的住所時，發現「Coffee」的身影，牠經檢查後並無發現受傷。被告在警誡下指，一名叫「阿大」（音譯）的人士在社交網站聯絡他，要求被告協助照顧「Coffee」，並答應付他每日500元報酬。被告在接管狗隻後，「阿大」又出價5000港元，要求被告聯絡狗主，並向狗主索取4萬港元。被告於是按照「阿大」的指示行事。