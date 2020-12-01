黎智英批習近平是獨裁者　促外國聯手抗內地　各界轟違國安法

被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首、涉違反《港區國安法》的壹傳媒黎智英，今早(1日)在社交平台唱衰內地及香港，批評國家主席習近平是一位獨裁者，比已故中共領導人毛澤東更具權力，是「毛2.0」，因現時的中國不但具有經濟實力，亦擁有電子科技及監控系統等，監控市民的每句說話及行為。黎促西方國家警惕，並向中國施加壓力，以阻止其改變國際秩序。有時事評論員批評黎公然批評國家領導人，乞求西方國家對付內地，有違反《港區國安法》之嫌，應盡快把他繩之於法。

黎智英今早與美國企業研究所亞洲研究總監卜大年（Dan Blumenthal）對談時指，近日疫情肆虐，不少西方國家期望可與內地合作，惟他認為，解決未來疫情大流行的方法，並不是與其合作，而是聯合推動內地的言論自由。對於近日內地向原產於澳洲的葡萄酒進行反傾銷立案調查，黎指，內地正向澳洲政府展示「戰狼式」態度，惟歐美等國家至今尚未就此聲援澳洲，稱感到失望，認為西方國家難以獨力對抗內地，促他們聯盟合作。

他又指，內地現時不但具有經濟實力，亦擁有電子科技及監控系統等，監控市民的每句說話及行為，相信市民在極端控制下，不會「就咁接受」，未來或會出現某些事情，引發市民不滿而造成政權的災難。他認為，西方國家必須警惕起來，並向內地施加壓力，以阻止其改變國際秩序。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，黎的言論顯示他期望西方國家聯合起來，以貿易手段打壓內地，批評此舉不公道。他指出，任何國家均會就傾銷等行為進行調查，其至制裁，批評黎是雙重標準，對於內地政府的任何行為均上綱上線、亂扣帽子。

他又指，言論自由與疫情沒有必然關係，內地是現今防疫最成功的國家，而部分西方國家更因「太過自由同放任」，導致疫情十分嚴重，認為黎把疫情爆發歸咎於內地沒有言論自由，不但罔顧事實，亦癲倒是非黑白，明顯是政治掛帥。他又提到，疫情在全球奪去不少性命，認為黎呼籲西方國家聯合對抗中國，而非共同防疫抗疫，此舉不但冷血，亦對不起因疫情離世的人及其家屬。

時事評論員陳雲生亦批評，黎公然乞求西方國家對抗內地，不但有違反《港區國安法》的嫌疑，亦顯示出他擔憂拜登當選美國總統後，會失去被利用的角色，故意現身搖尾乞憐，「想主人畀野食」。他解釋，世衞早有專家認證，內地非疫情源頭，認為黎此時「執返特朗普口水尾」，把疫情歸咎於內地，是因他面對多項罪名，未來或會入獄，希望可引起西方國家可憐、「為其撐腰」。陳認為黎此舉暴露出其小丑面目，稱得上是可笑、可恥及可憐。