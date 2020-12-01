海關檢75公斤瀕危乾海馬　六旬漢被捕

香港海關搗破約100萬元瀕危乾海馬案。海關有組織罪案調查科特別調查第一組督察康恩表示，上周三（25日）關員在落馬洲管制站檢驗一件來自印尼經深圳來到香港，報稱載有磨沙膏的貨物，在內檢獲約25公斤疑受管制乾海馬。其後在屯門一住宅拘捕一名63歲男子，在單位檢獲約50公斤乾海馬。該男子報稱從事工程工作，現正保釋候查，海關正調查是否有其他涉案人士，不排除有更多人被捕。海關呼籲市民提高警覺，勿為利益提供個人資料或地址作收貨用途。

據了解，乾海馬一般視乎大小、產地定價不一，一公斤價格由數千至數萬元不等。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任（牌照事務）陳翰奇表示，乾海馬可製作成名貴中藥材，因海馬被過度捕撈，以致海馬生活環境被破壞，全球海馬數量一直減少，加上其活動能力有限，容易受捕撈的威脅。據悉，現時全球有40多種海馬品種中，約三分一受到威脅。為保護海馬不會絕種，在2004年《瀕危野生動植物種國際貿易公約》將所有海馬品種列入附錄II列明物種，於香港受《保護瀕危動植物物種條例》規管。任何人如非按照《條例》的規定而進出口或管有瀕危物種，均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。