黎智英指澳洲葡萄酒傾銷爭議及全球疫情責在中方　學者斥顛倒是非

多次唱衰香港及內地的壹傳媒黎智英，今日(1日)繼續大放厥詞，他指內地近日向原產於澳洲的葡萄酒進行反傾銷立案調查，是要向澳洲政府展示「戰狼式」態度，惟歐美等國家至今尚未就此聲援澳洲，黎稱感到失望，認為西方國家難以獨力對抗內地，促他們聯盟合作。黎又提及，新冠肺炎全球肆虐責任在中國，西方國家應聯合抗華遏疫情。學者斥黎智英多罪在身仍繼續顛倒是非，涉勾結外國勢力。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，黎的言論顯示他期望西方國家聯合起來，以貿易手段打壓內地，批評此舉不公道。他指出，任何國家均會就傾銷等行為進行調查，甚至制裁，批評黎是雙重標準，對於內地政府的任何行為均上綱上線、亂扣帽子。

他又指，內地是現今防疫最成功的國家，而部分西方國家更因「太過自由同放任」，導致疫情十分嚴重，認為黎把疫情爆發歸咎於內地沒有言論自由，不但罔顧事實，亦顛倒是非黑白，明顯是政治掛帥。他提到，疫情在全球奪去不少性命，認為黎呼籲西方國家聯合對抗中國，而非共同防疫抗疫，此舉不但冷血，亦對不起因疫情離世的人及其家屬。

時事評論員陳雲生亦批評，黎公然乞求西方國家對抗內地，不但有違反《港區國安法》的嫌疑，亦顯示出他擔憂拜登當選美國總統後，會失去被利用的角色，故意現身搖尾乞憐，「想主人畀嘢食」。他解釋，世衞早有專家認證，內地非疫情源頭，認為黎此時「執返特朗普口水尾」，把疫情歸咎於內地，是因他面對多項罪名，未來或會入獄，希望可引起西方國家可憐、「為其撐腰」。陳認為黎此舉暴露出其小丑面目，稱得上是可笑、可恥及可憐。