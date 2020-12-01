油麻地停車場大廈今起停用第5層　市民憂加劇區內違泊

逾60年歷史的油麻地停車場大廈，為配合路政署建造中九龍幹線工程，將於明年初拆卸。政府繼2011月1日關閉第6至第8層，今日(12月1日)實施第二階段封閉，將第5層停止使用並永久封閉。東網記者到現場視察，第5層的入口已經用圍欄封起，有數名工人施工。有市民擔心區內車位不足，造成不便。

第二階段封閉實施後，停車場第1至4層繼續開放，私家車停車位和電單車停車位數目將分別減至350及34個。因應工程，政府已物色了一幅位於佐敦道、連翔道交界的地方作為臨時停車場，預計可提供700個私家車泊車位，較油麻地停車場少70個。

市民陳先生認為，清拆油麻地停車場會造成相當大的不便，因為附近沒有大型的停車場，市民如果想停車只能選擇到旺角，或者到尖沙咀，路途都十分遙遠，需步行15分鐘。就政府提出興建臨時停車場提供約700個車位，他認為位置遙遠，不方便司機，根本不再是油尖旺區。他又投訴油尖旺區違例泊車情況嚴重，擔心清拆油麻地停車場會加劇此情況。

油麻地停車場大廈因第2至第5樓層被加士居道行車天橋「貫穿」而聞名，是為油麻地區地標，更是全港首代公眾停車場之一，提供770及76個私家車及電單車停車位。運輸署早前表示，餘下樓層將於明年1月1日封閉，停止營運。