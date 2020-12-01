政府擬更新玩具及兒童產品安全標準　今起諮詢公眾

政府今(1日)起就玩具、家用雙格床、兒童高腳椅、兒童繪畫顏料等的安全性，進行為期1個月的公眾諮詢，以更新《玩具及兒童產品安全條例》下的安全標準，確保在港銷售的玩具與其他產品符合國際標準。

政府建議更新《玩具及兒童產品安全條例》（第424章）附表1及2，適用於玩具、家用雙格床、家用兒童高腳椅及多種用途高腳椅及兒童繪畫顏料的指明安全標準。現時該條例訂明，任何人不得製造、進口或供應任何玩具或上述提到產品，除非該產品符合該條例下安全標準的全部規定。該等標準為國際標準或主要經濟體採用的標準。政府現就有關建議諮詢公眾，關注人士可於在本月底前將之前透過郵遞、傳真或電郵提交意見。

政府各部門曾多次發現坊間有售潛在危險的玩具，如海關曾在2018年發現有沙鏟及沙耙套裝玩具有令兒童窒息的潛在危險；2017年發現高腳椅有兒童手指被夾的風險。根據《玩具及兒童產品安全條例》的規定，任何人製造、進口或供應不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬港元和監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬港元及監禁2年。