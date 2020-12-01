今起增設九龍城流動採樣亭　暫運作至本周五

新冠肺炎確診者分布全港各區，政府早前已在荃灣、西貢及大埔區設立流動採樣亭及樣本瓶派發點，為市民提供病毒檢測。政府今日(1日)表示，將安排承辦商「香港分子病理檢驗中心有限公司」，即日在九龍城啟德社區會堂增設流動採樣亭，其餘4個在荃灣、西貢及大埔區的流動採樣亭則會繼續提供服務。

政府發言人指，位於九龍城啟德社區會堂的流動採樣亭會於今日至周五(4日)提供服務，承辦商會免費向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，今日的服務時間為下午2時至晚上8時，其後每日上午10時至晚上8時開放。政府會在檢視該流動採樣亭的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣亭的運作時間。

至於須接受強制檢測的人士於流動採樣亭接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測。檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知；若有樣本呈初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。