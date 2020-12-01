就選舉捐贈者業權查冊 　私隱署指林卓廷涉違例　不排除檢控

立法會換屆選舉原定今年9月6日舉行，當時曾報名出選新界東的林卓廷，向土地註冊處查冊，以指控同區另一參選人方國珊涉違法。不過，個人資料私隱專員公署日前向林發信，指其查冊目的不符合有關條例所容許的目的，警告不排除會作出刑事調查或檢控。

林卓廷於10月曾召開記者會，指控方國珊涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》，認為方申報的選舉開支達260多萬港元，當中返80%並無單據，質疑方並無交代捐贈者與其本人有密切關係。林亦透過業權查冊，披露其中1名捐贈者所報住地址及2名業主當中，其中1人的姓氏，質疑與方國珊有關係。

林今午(1日)召開記者會，指私隱專員公署上月25日來信，指收到方投訴，不滿林在記者會上公開披露捐贈者個人資料，並使用有關資料作出土地查冊。公署認為有關查冊行為不符合《土地註冊條例》或《個人資料(私隱)條例》，要求林在其社交網站上，移除有關記者會的片段，否則會展開調查，若投訴成立，不排除轉交警方作出刑事調查或檢控。

但林表明不會移除有關內容，重申自己查冊在於確認業主身份，並非旨在侵犯他人私隱。他質疑公署今次就查冊目的用上狹窄定義，將限制新聞界或其他行業，影響公眾知情權。他又認為，投訴人方國珊並非涉事業主，質疑私隱專員是否能夠受理有關投訴。