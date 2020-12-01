院舍員工人手不足　業界憂強制檢測會影響運作

鑑於近日再有安老院舍出現確診個案，政府發出「強制檢測公告」，規定安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設的日間服務單位，其僱用的全職、兼職及替假員工，須於今日(12月1日)至本月14日期間，接受非自行採集的新冠病毒檢測。社會服務聯會回應指，業界對於員工要自行到社區檢測中心檢測有憂慮，如擔心增加感染風險及影響院舍運作等，故要求沿用自願檢測計劃的做法。

根據政府公告，院舍員工需要前往社區檢測中心接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集檢測，或自費自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供同樣方式的檢測，違者將面對刑責。社聯指，由於是次強制檢測所涉及的院舍僱員及合約服務提供人士數以萬計，業界擔心員工到社區檢測中心會增加被感染的機會，繼而增加院友受感染的風險。

另外，由於難以預計檢測中心的輪候的時間，而每天的檢測名額亦有限，故要求院舍員工離開工作崗位進行檢測將會嚴重影響院舍的運作，甚至令院舍因人手不足而違反相關法例規定。

業界要求沿用自願檢測計劃的做法，以深喉唾液自採樣本的方法檢測，由外判公司將足夠數量的深喉唾液檢測套裝派到院舍，再派員在與個別院舍商議訂定的日子到院舍收回。如需採用鼻腔和咽喉合併拭子的方法，可由院舍與相關服務提供者安排合適的採樣時間，而到院舍取樣的人士必需具備專業的能力及技巧，為員工進行取樣。