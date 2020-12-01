政Whats噏：徐英偉指無意「迫害」區議會　叫議員唔好太政治化

民主派喺去年區選取得大多數議席，主導17區區議會，但同政府嘅關係亦一直緊張。民政事務局局長徐英偉今（1日）出席電台節目時話，覺得今屆區議員唔係好有心同政府溝通囉，話有啲人可能唔係好明白區議會嘅職能，做出一啲違法違規嘅越權行為，又叫區議員無謂太政治化，講到政府「迫害」區議會咁，要回歸理性喎。

18區民主派聯絡會議早前召開記者做總結，話本屆區議會上任至今，有逾160項討論議程被民政事務專員拒絕提供秘書支援，公職人員在會議期間離場亦達89次，涉及嘅議題包括過往區議會獲准討論的政改、警方喺地區行動同圖書館館藏等民生議題，令區議員推動工作時面對政府阻撓。

面對有關嘅批評。徐英偉解釋，有區議員作出違法違規嘅越權行為，甚至仲出現過有前線政府人員被侮辱同禁錮嘅情況，佢都唔可能要求秘書處同事配合呢啲工作。佢強調只要符合區議會條例，當局樂意配合，佢自己都好樂意同區議會溝通。

佢又話以往一啲地區性嘅傳統文化活動，撥款都停滯不前，認為會影響市民對區議會嘅的信心，叫區議員唔好將議題政治化，講到政府「迫害」區議會咁，呼籲區議員做嘢務實啲啦。

南區區議員袁嘉蔚就打上電台節目反駁，指以往由建制派主導嘅區議會都有討論過政治事件同全港性議題，但政府就無話佢哋違例，反問政府係咪雙重標準。袁又話有時區議會就算只是討論一啲例如赤柱監獄防疫，同虐待動物等嘅民生議題，都被視為違規，質疑當局刻意刁難。

徐英偉解釋，政府會就啲重要議題主動諮詢區議會意見，咁係唔違法嘅，但區議會自行討論就唔符合規定喇，又話有啲議題涉及全港政策，有無違規都要問返相關政策局同埋法律意見喎。