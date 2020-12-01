倡醫管局可持續發展　范鴻齡：將開展更多公私營協作計劃

醫院管理局主席范鴻齡上任初期曾提出，要探討醫管局可持續發展的問題。他今早(1日)在網誌指，認為公共醫療系統可持續發展，須減低病人對公共醫療系統的需求，並透露未來擬將更多較為穩定的專科病人交由家庭醫生照顧，以及積極開展更多公私營協作計劃，以集中人手及資源處理最複雜的病人個案。

現時公立醫院照顧了全港超過9成的病人，范鴻齡指隨着人口老化，此情況會有增無減，導致公立醫院服務供求進一步失衡。他提出，減低病人對公共醫療系統的需求，須由上、中、下游做好供求管理。

范續稱，首先要在源頭減少病人對公立醫院專科服務的需求，他發現到公立醫院求診的病人中，不少可在家庭醫生的診所解決，認為醫管局應配合政府推廣基層健康教育，並將更多較為穩定的專科病人交由家庭醫生照顧。

病人公立醫院排期漫長，部分個案輪候時間更以年計。范表示，未來會積極開展更多公私營協作計劃，資助更多病情較穩定和合適的病人到私營醫療市場，局方亦會發展更多護士診所，協助病人在見醫生前解決護理和健康管理的問題。

他說，解決了源頭和出路的問題，公立醫院可集中處理最複雜的病人個案，令這些最需要入院的病人可以得到更優質的醫療服務。局方另會探討如何提升公立醫院的人手，讓醫護人員的專業在公立醫院有更大的空間發展，以及發展智慧醫院。