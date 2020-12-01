3月大女嬰疑遭父焗死　事發後4個月母已另結新歡兼有孕

42歲無業漢張應輝涉於兩年前以枕頭及被鋪焗死3個月大女兒的案件今（1日）於高院續審，他的妻子盧殷童繼續作供。辯方力陳被告很愛錫女兒，又指女兒身亡時身上根本沒有被鋪及枕頭蓋著，質疑有人鼓勵盧指證被告，她亦刻意塑造被告是壞人的形象。她一一否認上述說法，但承認在被告於2018年12月還押時，她已經與其他人拍拖兼且懷孕，該男友是她在案發後認識的。

辯方盤問盧殷童時指，其實家中大部分家務都是被告承擔，所以她才說覺得自己在家中很沒用。盧否認此說法，指被告「煮飯又唔識，餵奶又唔叻」，根本不多照顧女兒，所以有時「自己發燒想call白車入院都唔敢，因要照顧女兒」。她又指，有時會與朋友外出喝酒，但並不會影響到她照顧女兒。

辯方又呈上被告手機內的死者照片，以證明被告很疼錫女兒，盧則反駁相片是她傳送給被告的。辯方又指相片顯示死者當時已可自行反身俯伏床上，盧則稱是她協助女兒反身。

辯方又指，盧發現死者時其身上根本沒被鋪及枕頭蓋著，當她發短訊予母親時，亦沒提過此事。盧承認當時沒有提及過，但堅持事發時有被鋪枕頭蓋在女兒身上。

被告張應輝，被控於2018年8月22日在香港謀殺其女兒張嘉雯。